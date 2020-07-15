Fenerbahçe'nin ilgilendiği Andre Schürrle, Dortmund'dan ayrıldı!

Fenerbahçe 'yi yakından ilgilendiren haber Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresi neresi olacağı merak konusu olurken, Süper Lig 'den Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği gündeme gelmişti.

Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi.

57 kez Alman Milli Takımı formasını giyen Schürrle, bu sezon Dortmund kadrosunda forma şansı bulmakta bir hayli zorlandı. Bu sezon da sözleşmesi sona eren Alman futbolcu kariyerini başka bir takımda sürdürme kararı aldı. Alman kulübü de bu gelişmeyi spor kamuoyu ile paylaştı.

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! ???? — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020



