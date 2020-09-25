Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'in yeni durağı belli oldu!

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.
2,65 euro ücret / yıl + performans primi
1,3M euro imza ücreti, 2 taksit
Yıldız golcünün bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
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