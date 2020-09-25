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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'in yeni durağı belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hırvat golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oluyor. Mandzukic'in kısa süre içerisinde Rus ekibine imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'in yeni durağı belli oldu!

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan golcü futbolcu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2,65 euro ücret / yıl + performans primi
1,3M euro imza ücreti, 2 taksit

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Yıldız golcünün bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.


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