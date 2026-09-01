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Fenerbahçe'nin istediği McTominay'e şok! Kalp hastası çıktı

Napoli, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Scott McTominay'in kalp ritminde düzensizlik tespit edildiğini ve İskoç futbolcunun ablasyon yöntemiyle tedavi edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin istediği McTominay'e şok! Kalp hastası çıktı
Burak Kavuncu
Scott McTominay

Scott McTominay

İSK İskoçya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Scott McTominay'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki futbolcunun kalp ritminde düzensizlik tespit edildiği duyuruldu.

KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe nin istediği McTominay e şok! Kalp hastası çıktı 1

Napoli tarafından yapılan açıklamada McTominay'in kalp ritminde düzensizliğe neden olan hafif ve iyi huylu bir aritmi belirlendiği ifade edildi. İskoç futbolcunun önümüzdeki günlerde düzeltici ablasyon operasyonu (PFA) geçireceği belirtildi.

YAKLAŞIK BİR AY YOK

Fenerbahçe nin istediği McTominay e şok! Kalp hastası çıktı 2

Tedavi nedeniyle sahalardan uzak kalacak McTominay'in, milli aranın sona ermesiyle birlikte Napoli'deki takım çalışmalarına yeniden katılması bekleniyor.

Bu süreçte yıldız futbolcu İskoçya Milli Takımı'nın oynayacağı karşılaşmalarda da forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fenerbahçe nin istediği McTominay e şok! Kalp hastası çıktı 3

Scott McTominay, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olmuştu. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği İskoç orta saha, kariyerine Napoli'de devam ederken yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi.

Napoli, oyuncunun tedavisinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
SSC Napoli fenerbahçe
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