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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de sezonun merakla beklenen karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Trabzonspor ile Galatasaray, ligin 6. haftasında karşı karşıya gelecek.

DERBİ 19 EYLÜL'DE

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! 1

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı. Karşılaşma Trabzonspor'un sahasında oynanacak.

DEV DERBİDE HEYECAN

İki takımın taraftarları tarafından büyük bir heyecanla beklenen mücadele, Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Derbinin yayın bilgileri ve karşılaşmayı yönetecek hakem ise ilerleyen günlerde netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Derbi
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