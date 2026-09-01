Hull City'den transfer bombası: İlyas Ansah İngiltere Yolcusu!

Union Berlin'in genç yeteneği İlyas Ansah, transfer döneminin son gününde Hull City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLYAS ANSAH'I KADROSUNA KATTI

İngiltere Championship ve Premier Lig hedefindeki kulüplerden Hull City, transfer döneminin bitimine saatler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hull City, Alman ekibi Union Berlin'in genç ve uzun boylu forveti İlyas Ansah'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren İlyas Ansah, İngiliz ekibiyle 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Transferin açıklanmasının ardından Union Berlin Sportif Direktörü Horst Heldt, genç yeteneğe veda ederek, "İlyas'ın ayrılmasıyla Bundesliga'da geçtiğimiz sezon harika bir gelişim gösteren ve kalitesini en üst seviyede kanıtlayan genç ve yetenekli bir oyuncumuzu kaybediyoruz. Union Berlin forması altında gösterdiği özveri ve performans için kendisine teşekkür ediyor, hem mesleki hem de kişisel hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan İlyas Ansah ise Berlin temsilcisine, taraftara ve yönetime teşekkür ederek yeni macerası için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Uzun boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken genç golcünün, Hull City'nin hücum hattına önemli bir derinlik ve güç katması bekleniyor.

Union Berlin'de geçirdiği başarılı bir tek sezonun ardından İngiltere'nin yolunu tutan İlyas Ansah, Hull City formasıyla yeni başarılara yelken açıyor. Genç santrforun İngiliz futbolundaki performansı şimdiden merak konusu oldu.