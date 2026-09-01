SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Hull City'den transfer bombası: İlyas Ansah İngiltere Yolcusu!

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç santrfor İlyas Ansah, İngiliz ekibi Hull City'ye transfer oldu.

Hull City'den transfer bombası: İlyas Ansah İngiltere Yolcusu!
Burak Kavuncu

Union Berlin'in genç yeteneği İlyas Ansah, transfer döneminin son gününde Hull City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLYAS ANSAH'I KADROSUNA KATTI

Hull City den transfer bombası: İlyas Ansah İngiltere Yolcusu! 1

İngiltere Championship ve Premier Lig hedefindeki kulüplerden Hull City, transfer döneminin bitimine saatler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hull City, Alman ekibi Union Berlin'in genç ve uzun boylu forveti İlyas Ansah'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren İlyas Ansah, İngiliz ekibiyle 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Transferin açıklanmasının ardından Union Berlin Sportif Direktörü Horst Heldt, genç yeteneğe veda ederek, "İlyas'ın ayrılmasıyla Bundesliga'da geçtiğimiz sezon harika bir gelişim gösteren ve kalitesini en üst seviyede kanıtlayan genç ve yetenekli bir oyuncumuzu kaybediyoruz. Union Berlin forması altında gösterdiği özveri ve performans için kendisine teşekkür ediyor, hem mesleki hem de kişisel hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan İlyas Ansah ise Berlin temsilcisine, taraftara ve yönetime teşekkür ederek yeni macerası için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Uzun boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken genç golcünün, Hull City'nin hücum hattına önemli bir derinlik ve güç katması bekleniyor.

Union Berlin'de geçirdiği başarılı bir tek sezonun ardından İngiltere'nin yolunu tutan İlyas Ansah, Hull City formasıyla yeni başarılara yelken açıyor. Genç santrforun İngiliz futbolundaki performansı şimdiden merak konusu oldu.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'nin istediği McTominay'e şok! Kalp hastası çıktıFenerbahçe'nin istediği McTominay'e şok! Kalp hastası çıktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Acun Ilıcalı hull city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.