Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez, PSV yolunda

PSV Eindhoven yönetimi, Fenerbahçe'nin de uzun süredir kadrosuna katmak istediği Ricardo Rodriguez için Milan ile temas halinde...
Sky Italia'nın haberine göre; PSV'li yöneticiler Peter Fossen ve John de Jong, İtalyan kulübünün binasında Rodriguez'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.
Haberde görüşmenin olumlu ilerlediği, ancak satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtildi. İtalyan devi, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
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