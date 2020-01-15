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  4. Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez, PSV yolunda

Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez, PSV yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2020 08:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez'den kötü haber... Hollanda devi PSV, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Portekizli oyuncunun transferi için Milan ile görüştü.

Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez, PSV yolunda

PSV Eindhoven yönetimi, Fenerbahçe'nin de uzun süredir kadrosuna katmak istediği Ricardo Rodriguez için Milan ile temas halinde...

Sky Italia'nın haberine göre; PSV'li yöneticiler Peter Fossen ve John de Jong, İtalyan kulübünün binasında Rodriguez'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Haberde görüşmenin olumlu ilerlediği, ancak satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtildi. İtalyan devi, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ricardo Rodriguez Fenerbahçe milan psv Peter Fossen John de Jong

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