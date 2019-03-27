Fenerbahçe'nin İzlandalı Bjarnason'u almak istemiş

Ara transfer döneminde birçok girişimde bulunan Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason'u da almak istediği ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Ada basınında yer alan habere göre, Aston Villa, Finansal Fair Play tehdidi sebebiyle Bjarnason'u elden çıkarmaya sıcak bakarken, oyuncu ise mutlu olduğu gerekçesiyle takımda kalmayı tercih etti.

Aston Villa'ya 2017'de Basel'den 2 milyon euroya gelen Bjarnason'un sözleşmesi 2020'ye kadar sürerken, takımında forması için savaşmaya devam edeceği aktarıldı.

KALDI AMA FORMAYI KAPAMADI

Menajer Dean Smith takımın başına geçmesinin ardından İzlandalı oyuncuya yalnızca 1 kez şans verirken, Bjarnason'un Fenebahçe'nin teklifini reddetmesine rağmen formasına kavuşamadığına vurgu yapıldı. Kalan haftalarda da tercih edilmemesi durumunda sezon sonunda ayrılabileceğine dikkat çekildi.

Birkir Bjarnason bu sezon Championship'te 16 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. Aston Villa 38 haftada topladığı 57 puanla 6. sırada yer alıyor

Sarı lacivertliler ara transferde kadrosunu Miha Zajc, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, ve Victor Moses ile güçlendirmişti.

