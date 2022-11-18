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Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu! Sarı Kanarya'nın hatırlamak bile istemediği Claudio Maldonado şimdi ne yapıyor?

18.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ama çıktığı 17 maçta kayda değer bir başarı gösteremeyen Şilili eski futbolcu Claudio Maldonado, şu an ülkesinde hayatını sürdürüyor. Brezilya Serie A takımlarından Bragantino'nun teknik heyetindeki görevine de son verilen eski Fenerbahçeli oyuncu Claudio Maldonado, kızı ve 13 yıllık eşi ile sosyal medyada mutlu bir görüntü çiziyor. 6 gün önce Bragantino ile vedalaşan Claudio Maldonado, sosyal medyada aşka geldi.

Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu! Sarı Kanarya'nın hatırlamak bile istemediği Claudio Maldonado şimdi ne yapıyor?

Fenerbahçe’ye hayal kırıklığı yaşatan futbolcular arasında akla ilk gelen isimlerden biri olan Claudio Maldonado sadece 17 karşılaşmada taraftarı bezdirmeyi başarmıştı. Mbwana Ally Samatta, Islam Slimani ve Milos Krasic ile birlikte Sarı Kanarya'nın unutmak istediği futbolcular arasında yer alan Claudio Maldonado'nun son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Bragantino'daki yardımcı antrenörlük görevi de sona erdi.

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FENERBAHÇE'YE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

Claudio Maldonado kendisine profesyonel bir teknik adam olarak yetişme fırsatı veren Bragantino kulübüne veda etti.

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2 YILDA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Maldonado futbolcularına özverileri, saygıları ve bağlılıkları için teşekkür etti.

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CLAUDİO MALDONADO SOSYAL MEDYADA AŞKA GELDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan eski futbolcu Claudio Maldonado her fırsatta eşine duyduğu aşkı ifade etmekten de geri durmuyor.

Büyük aşk sonrası birlikteliklerinde 13 seneyi devirdiklerini ifade eden Maldonado kızı ve eşiyle birlikte sık sık paylaşımda bulunuyor.

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Son olarak Instagram hesabının hikaye kısmında eşinin fotoğrafını paylaşan Claudio Maldonado, sevgisini kalp emojisi ile gösterdi.

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