Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan ilginç antrenman

Sergilediği performansla Real Madrid ile Ajax gibi dev takımların listesine giren kaleci Altay Bayındır, karantina günlerinde formunu koruyor. Genç kaleci paylaştığı videoda evindeki televizyonu kale direği yaptı.

Sezon başında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan ve sergilediği performansla Real Madrid ile Ajax gibi dev takımların transfer listesine giren genç kaleci Altay Bayındır'dan son dakika açıklaması geldi. Başarılı eldiven, ''Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" dedi.





