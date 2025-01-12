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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! Konya'ya 5 eksikle gidiyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 17:16
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Sarı - lacivertlilerde, karşılaşma öncesi oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kanarya, kritik Konya deplasmanına 5 futbolcusunda yoksun çıkacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! Konya'ya 5 eksikle gidiyor...

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almadı. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor fenerbahçe
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