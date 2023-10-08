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  4. Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Szymanski'nin performansı İtalyan devinin dikkatini çekti

Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Szymanski'nin performansı İtalyan devinin dikkatini çekti

08.10.2023 13:09 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dudak ısırtan Szymanski için Napoli scoutları devreye girdi. Genç oyuncuyu izlemeye karar veren İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin ilk iç saha maçında tribünde yer alacak.

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Napoli'nin dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Napoli yetkilileri, Fenerbahçe'nin maçını izlemeye gelecek.

İSMAİL KARTAL SATILMASINI İSTEMİYOR

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Şampiyonluk yolunda takımın en iyi isimlerinden biri olan Szymanski'yi kaybetmek istemeyen İsmail Kartal, yıldız oyuncuya gelecek her teklifin sezon sonuna kadar reddedilmesini yönetime bildirdi.

SEZON SONUNDA KONUŞULACAK

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Sezon sonunda ise Szymanski'ye gelecek yüksek teklifler değerlendirilecek ve transfer için karar verilecek.

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