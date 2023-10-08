Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Szymanski'nin performansı İtalyan devinin dikkatini çekti

Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Napoli'nin dikkatini çekti. Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Napoli yetkilileri, Fenerbahçe'nin maçını izlemeye gelecek.

İSMAİL KARTAL SATILMASINI İSTEMİYOR

Şampiyonluk yolunda takımın en iyi isimlerinden biri olan Szymanski'yi kaybetmek istemeyen İsmail Kartal, yıldız oyuncuya gelecek her teklifin sezon sonuna kadar reddedilmesini yönetime bildirdi.

SEZON SONUNDA KONUŞULACAK

Sezon sonunda ise Szymanski'ye gelecek yüksek teklifler değerlendirilecek ve transfer için karar verilecek.

