SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin korkulu rüyası: Ali Sowe Kadıköy'de tarih yazıyor!

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rizespor ikinci yarıda Ali Sowe ile öne geçerken, Karadeniz ekibinin Sowe ile bulduğu gol bir rekoru da beraberinde getirdi.

Burak Kavuncu

Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe, Fenerbahçe deplasmanlarını adeta evi gibi görüyor. beIN Sports verilerine göre; Gambiyalı golcünün Türkiye kariyerinde dış sahada en çok gol sevinci yaşadığı rakibi, 4 golle sarı-lacivertliler oldu.

KADIKÖY’ÜN "SOWE" KABUSU

Süper Lig'de Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formalarıyla mücadele eden Ali Sowe, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli forvet, Chobani Stadyumu’nda çıktığı maçlarda rakip fileleri toplamda 4 kez sarsarak, Türkiye kariyerindeki deplasman rekorunu Kadıköy’de kırmayı başardı.

DEPLASMANDA ŞOV YAPTI!

Yayıncı kuruluşun paylaştığı bu ilginç istatistik, Sowe'un büyük maçlardaki ve özellikle zorlu deplasman atmosferlerindeki bitiriciliğini gözler önüne seriyor. Fenerbahçe savunmasının en çok zorlandığı isimlerin başında gelen Sowe, "deplasmanda en çok gol attığı takım" unvanını Fenerbahçe'ye vererek sarı-lacivertli taraftarlar için bir "korkulu rüya" haline geldi.

RİZESPOR FORMASIYLA DA BOŞ GEÇMİYOR

Bu akşam oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında da Ali Sowe'un bu istatistiği geliştirmesi veya koruması, maçın en çok konuşulan notları arasında yer alıyor. Kariyerindeki diğer tüm deplasmanları geride bırakan bu "4 gollü" seri, Ali Sowe'u Fenerbahçe deplasmanlarının en tehlikeli golcülerinden biri yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Ankara’daGalatasaray, Ankara’da
Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe 7. kez finaldeKadınlar Euroleague’de Fenerbahçe 7. kez finalde
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.