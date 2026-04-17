Fenerbahçe'nin korkulu rüyası: Ali Sowe Kadıköy'de tarih yazıyor!

Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe, Fenerbahçe deplasmanlarını adeta evi gibi görüyor. beIN Sports verilerine göre; Gambiyalı golcünün Türkiye kariyerinde dış sahada en çok gol sevinci yaşadığı rakibi, 4 golle sarı-lacivertliler oldu.

KADIKÖY’ÜN "SOWE" KABUSU

Süper Lig'de Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formalarıyla mücadele eden Ali Sowe, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli forvet, Chobani Stadyumu’nda çıktığı maçlarda rakip fileleri toplamda 4 kez sarsarak, Türkiye kariyerindeki deplasman rekorunu Kadıköy’de kırmayı başardı.

DEPLASMANDA ŞOV YAPTI!

Yayıncı kuruluşun paylaştığı bu ilginç istatistik, Sowe'un büyük maçlardaki ve özellikle zorlu deplasman atmosferlerindeki bitiriciliğini gözler önüne seriyor. Fenerbahçe savunmasının en çok zorlandığı isimlerin başında gelen Sowe, "deplasmanda en çok gol attığı takım" unvanını Fenerbahçe'ye vererek sarı-lacivertli taraftarlar için bir "korkulu rüya" haline geldi.

RİZESPOR FORMASIYLA DA BOŞ GEÇMİYOR

Bu akşam oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında da Ali Sowe'un bu istatistiği geliştirmesi veya koruması, maçın en çok konuşulan notları arasında yer alıyor. Kariyerindeki diğer tüm deplasmanları geride bırakan bu "4 gollü" seri, Ali Sowe'u Fenerbahçe deplasmanlarının en tehlikeli golcülerinden biri yapıyor.