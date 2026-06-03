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Galatasaray'dan yüzyılın 10 numara harekatı! Can Uzun için masadaki rakam 65 milyon Euro

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezonda da seriyi sürdürmek adına rotayı Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun'a çevirdi. Başkan Dursun Özbek, bu transferi bitirmesi için ünlü menajer Gardi'ye tam yetki verirken masadaki rakamlar dudak uçuklattı.

Galatasaray'dan yüzyılın 10 numara harekatı! Can Uzun için masadaki rakam 65 milyon Euro
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Süper Lig'e adeta ambargo koyan ve üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına erkenden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yeni yabancı kuralının ardından elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, özellikle 10 numara pozisyonu için büyük bir bütçe ayırarak rotasını Can Uzun'a çevirdi.

DURSUN ÖZBEK'İN HEDEFİ MUTLAKA KADROYA KATMAK

Galatasaray dan yüzyılın 10 numara harekatı! Can Uzun için masadaki rakam 65 milyon Euro 1

Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesi bugüne kadar birçok dünya yıldızıyla temas kurmuş olsa da son karar milli yıldız üzerinde kılındı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, uzun süredir kulübün scout ekipleri tarafından yakından takip edilen Can Uzun'un bu yaz transfer döneminde mutlaka kadroya dahil edilmesini istiyor. A Milli Takım formasıyla gösterdiği muazzam performansla şimdiden Dünya Kupası'na damga vurmaya aday gösterilen 20 yaşındaki genç yetenek için tüm şartlar zorlanıyor.

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GARDİ'YE TAM YETKİ: MASADAKİ BÜTÇE 35+ MİLYON EURO

Galatasaray dan yüzyılın 10 numara harekatı! Can Uzun için masadaki rakam 65 milyon Euro 2

Başkan Dursun Özbek, bu tarihi transfer operasyonunu yürütmesi için İtalyan ünlü menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. Şu sıralarda milli takımla birlikte Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Can Uzun ile daha önceden kurulan temaslarda, genç oyuncudan yönetime "Kulübümle anlaşın yeter" şeklinde olumlu bir mesaj gelmişti. Şu ana kadar Eintracht Frankfurt ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkaramayan Galatasaray, Gardi'nin Almanya'ya yapacağı çıkarma öncesinde adeta gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Can Uzun'un bonservisi için ayırdığı net bütçenin 35 milyon Euro artı bonuslar olduğu öğrenildi.

FRANKFURT'UN BEKLENTİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray dan yüzyılın 10 numara harekatı! Can Uzun için masadaki rakam 65 milyon Euro 3

Galatasaray'ın Türkiye'deki hegemonyası, dünya çapındaki popülaritesi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialı konumu Can Uzun'u fazlasıyla cezbediyor. Ancak Alman ekibi Frankfurt cephesinde henüz ikna edici bir zemin oluşmuş değil. Alman spor kaynaklarından sızan son iddialara göre, kulübün genç oyuncu için beklentisi 65 milyon Euro civarında. Transferin nasıl sonuçlanacağı, menajer Gardi'nin Frankfurt yönetimiyle resmi olarak masaya oturmasının ardından netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Can Uzun
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