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Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Adı transfer dönemlerinde Fenerbahçe ile de anılan Willian, Chelsea’den ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş karar!

7 yıldır Chelsea forması giyen Brezilyalı Willian, İngiliz devindeki kariyerinin sonuna geldiğini açıkladı.

Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" dedi.

Willian, şöyle devam etti:

“ÜLKEME DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“Ben 3 yıllık sözleşme istedim ancak onlar 2 yıllık önerdi.Neler olacağını zamanla göreceğiz. Sözleşmem bittiği için kulülerle görüşebilirim. Brezilya’ya dönmeyi ise düşünmüyorum.”


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenev don alsın kıçına bunu alacak guc varmı onlarda...
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