Fenerbahçe'nin Lucas Biglia için teklifi hazır

Fenerbahçe'nin Biglia'yı transfer edeceği yönündeki iddialar İtalyan basınında da yer aldı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yüreten sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük'te başarılı performans sergileyen Biglia ile ilgileniyor.

Calciomercato, Fenerbahçe'nin Bilgia için Fatih Karagümrük'e yapacağı teklifin hazır olduğunu yazdı.

Söz konusu haberde sarı lacivertlilerin çok cazip bir teklif yapacağı kaydedildi. Geçen sezon Fatih Karagümrük'e transfer olan ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Biglia, ligde oynadığı 35 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)

