Fenerbahçe'nin Ludogorets zaferi sonrası yazarlardan İsmail Kartal'a uyarı! "O futbolculardan arınmalı!"

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Bulgaristan ekibi Ludogorets kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve Miha Zajc (2) kaydetti.

Bu skorla grubunda oynadığı tüm maçları kazanan ve puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Spor yazarları, sarı - lacivertlilerin Ludogorets karşısındaki oyununu köşelerinde değerlendirdi.

İşte yazarların yorumları;

"FENERBAHÇE BU SEZON BÖYLE İŞTE"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "İsmail Hoca, özellikle karşı baskıda sürekli geç kalan orta sahasını veya rakibin hızlı ve isabetli paslarla bu baskıyı nasıl çabuk geçtiğini iyi analiz etmeli. En etkili hücumların iki bekten gelmesi, Ryan Kent'in beklentilerin çok gerisinde kalması da dikkat çekici. Böyle bir maç, oynamayan oyuncuların öz güveni için ilaç olmalıydı halbuki. Öyle maçlar izlettirdiler ki 18 resmi maçın 18'inin de kazanıldığı gecede, gözlerdeki ekşi tadı konuşuyoruz. "Ne güzel 3-1 yenildik" yorumlarından sonra "Ne kötü 3-1 yendik" noktası. Fenerbahçe bu sezon böyle işte…"

"O İSİMLERDEN ARINMALI"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "60'ta skor 2-0 iken İsmail Kartal çok doğru 3 değişiklik yaptı. Osayi - Fred ve Tadic'i lig maçı için dinlendirirken Sebastian-Ferdi ve İrfan'ı aldı oyuna. 5 dakika sonra kötü bir gol yendi. Ve bu 'yeni' kadro riskli bir skorla karşı karşıya kaldı. Nitekim 83'te rakip inanılmaz bir gol kaçırdı. Fenerbahçe açısından çok hayırlı bir akşam oldu. Umut Nayir de dahil ismen var cismen yok isimlerden 'arınma gecesi' olarak değerlendirilirse nefis bir ders gecesi olarak anarız bu geceyi. Yok yazının başında anlattığım tepkisizlik-vazgeçememezlik-duygusallık baskın çıkarsa geçmiş olsun. Unutulmamalı ki Konferans Ligi yarı finaline yetmeyen kadro lige de yetmez..."

"TADIC VE FRED, FİZİK OLARAK DÜŞÜŞTE"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Genel performanslara baktığımda; ilk 11 ve sonradan girenler dahil, İrfan Can Kahveci dışında çok ön plana çıkan bir isim görmedim. Buna iki gol atan Zajc da dahil. Fenerbahçe iyi giderken Tadic ve Fred'in fizik açıdan düşüş içinde olduklarını her yazımda belirtiyorum. İsmail Kartal, rotasyonlu kadroda bu ikisine birden görev verdi ve fizik olarak düşüş içinde oldukları bu maçta da görüldü. Bu arada haksızlık da etmeyeyim, ikinci goldeki atak olgunlaşırken Tadic'in, Oosterwolde'ye attığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bana en ilginç gelen olay, İsmail Kartal'ın 89'da Cengiz Ünder'i oyuna almasıydı!"

"FENERBAHÇE, GULLIVER GİBİ"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Ludogorets’i de Kadıköy’de devirerek, Konferans Ligi’nde tıpkı Süper Lig gibi 9’da dokuz yaparak kazandı Fenerbahçe. Bakmayın zor olduğuna... Ön elemelerden başlayıp gruptaki rakipler de dahil Konferans Ligi, F.Bahçe’ye -şimdilik- bir beden küçük geldi. Hem takım hem de Fenerbahçeliler ilk günden beri kendilerini “cüceler ülkesi” Lilliput’daki “Gulliver” gibi hisseti. Belki de bu yüzden biraz gevşedi. İsmail Kartal’ın ellerinden öper!"

"18'DE 18 DİYE BİR YEMEK PİŞİRMEK KOLAY DEĞİL"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Zajc'in garanti paslarına ve ağır oyununa tribünlerin tepkisi vardı ki karakter olarak bu negatif enerjiden etkilenebilecek bir oyuncu, her şeye rağmen ayakta kaldı ve 2 gole imza attı. 2. yarıda 15 dakikalık dilim haricinde oyuna hâkim olamayan ve sahaya sadece fizik koyan Ludogorets'i 3 golle geçen F.Bahçe'nin gruptan 18 puanla bir üst tura çıkmaması için ufukta bir engel görünmüyor. İsmail Kartal elindeki malzemenin hakkını veriyor, 18'de 18 diye bir yemek pişirmek kolay iş değil..."

"KARTAL'IN EN BÜYÜK YANLIŞI..."

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "İsmail Kartal'ın en büyük yanlışı orta sahanın en iyisi olan Fred'i oyundan çıkarmak oldu. Fred çıktıktan sonra orta saha düştü. Bu dakikadan sonra Bulgar ekibinin daha baskılı olduğunu gördük. Sonrasında ise İrfan Can ve Szymanski'in ağırlığını koymasıyla kalite kazandı. Öyle ya da böyle pek iyi oynamadığı bir karşılaşmayı yıldızlarıyla kazanmasını bildi Fenerbahçe. Hep övdüğümüz sistemi pek göremesekte oyuncu kalitesi belirleyici oldu. Bu kadar üst üste maç kazanabilen bir takımı tebrik etmek şart. Şimdi yeniden lige dönme zamanı. Tabi eksikleri görerek, bilerek..."

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI"

ERMAN ÖZGÜR/FANATİK: "Ludogorets bir korner karambolünde Becao’nun kendi kalesine attığı golle maça tutundu. Dayanıklılıkları oldukça iyi olan Ludogorets bu sezon Fenerbahçe’ye karşı en fazla pozisyon üreten takım olurken, golü bulamamaları bizim şansımızdı. İsmail Kartal’ın son yarım saatte sahaya sürdüğü Szymanski, İrfan Can ve Ferdi gibi isimler bile Fenerbahçe’nin oyununa katkı yapmadı. Sezonun en tedirgin son yarım saatini bitiren yine gecenin iyisi Zajc oldu. Yine bir geçiş oyununu uzatmalarda gol ile bitiren Fenerbahçe, kazanma alışkanlığı olan bir takım olduğunu hissetirerek kazandı ve Avrupa serüvenine kayıpsız devam etmeyi başardı."

"NAZAR BONCUĞU OLSUN"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Ryan Kent çok fazla süre bulmuyor fakat bulduğu dakikaları da iyi değerlendirmiyor. Kent de yoklardan biriydi. Tadic, enteresan bir şekilde takımın en çok top kaybı yapan isimlerinden biri oldu. Aslında şöyle bir istatistik versem maçı daha iyi anlatabilirim: Batshuayi'nin ayağına top ilk kez 25. dakikada değdi. Yani Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya yığıp, forvetini topla buluşturamadı. Ayakta kalan oyuncuların başında Fred geldi. Her zamanki gibi müthişti. Çıktıktan sonra da Fenerbahçe resmen ecel terleri döktü ve çok ciddi pozisyon verdi. Sarı-Lacivertliler'in iyi oynamasına o kadar alıştık ki arada bir böyle gördükçe şaşırıyoruz. Kısaca hem iyi oynamaya hem de maçları kazanmaya bizleri alıştırdılar. Dün geceki oyun bir nazar boncuğu olarak kalsın."







