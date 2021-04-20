hafta maçları ile Süper Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Önceki hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesi sonrası, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ise maçlarını kazanması zirve hattını yeniden kızıştırmıştı. Ligin bu haftaki durumuna bakan futbolseverler Fenerbahçe’nin maçı neden yok sorusunu araştırıyor. Peki Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK? FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması kararı ardından bazı değişikler gerçekleşti. Ligde her hafta 10 maç oynanmakta. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılamıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin 36. hafta maçı bu sebeple olmayacak.

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan "bay geçmek" ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha fazla gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler ya da turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı veya turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denmekte.

