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Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son dakika Marco Fabian gelişmesi! Fenerbahçe'nin dün akşam İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi. Marco Fabian'ın sağlık kontrollerinden geçemediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numaranın, sağlık kontrolünden geçemediği iddia edildi.

Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı.

Marco Fabian ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Fenerbahçe, transferde bir adım öne geçerek yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

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Fenerbahçe Marco Fabian

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