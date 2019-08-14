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Fenerbahçe'nin Marcos Rojo'yu kiralamak istediği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe stoper transferinde temaslarını sürdürürken, ortaya atılan son iddia Manchester United forması giyen Marcos Rojo oldu. Fenerbahçe'nin Arjantinli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Marcos Rojo'yu kiralamak istediği iddia edildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig'de transfer sezonunda Everton ile anlaşamayan ve takımda kalan Marcos Rojo'yu bir yıllığına kiralamak istiyor.

KOLAROV YERİNE ROJO

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Aleksander Kolarov transferinde başarısız olup Rojo'ya yöneldiğine dikkat çekildi.

MANU, KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Manchester United'da ilk 11'de düşünülmeyen ve 2 senelik sözleşmesi daha bulunan Arjantinli futbolcunun maaş yükünden dolayı kiralık olarak Türkiye'nin yolunu tutabileceği belirtildi.

TAKIMINDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebilen Rojo, özellikle Harry Maguire'ın transfer edilmesiyle takımdaki yerini büyük ölçüde kaybetmişti. 29 yaşındaki futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

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Fenerbahçe Manchester United

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