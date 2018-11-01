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Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Phillip Cocu'nun görevden alınmasından sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine çıkması beklenen muhtemel 11'i belli oldu. Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman'ın kadroda çok büyük değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i;

Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i

1 / 11

HARUN TEKİN

HARUN TEKİN
2 / 11

MAURICIO ISLA

MAURICIO ISLA
3 / 11

ROMAN NEUSTADTER

ROMAN NEUSTADTER
4 / 11

MARTIN SKRTEL

MARTIN SKRTEL
5 / 11

HASAN ALİ KALDIRIM

HASAN ALİ KALDIRIM
6 / 11

JAILSON

JAILSON
7 / 11

DIEGO REYES

DIEGO REYES
8 / 11

ANDRE AYEW

ANDRE AYEW
9 / 11

YASSINE BENZIA

YASSINE BENZIA
10 / 11

ELJIF ELMAS

ELJIF ELMAS
11 / 11

ROBERTO SOLDADO

ROBERTO SOLDADO
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Fenerbahçe Erwin Koeman Spor Toto Süper Lig Galatasaray derbi muhtemel 11

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