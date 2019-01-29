Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo transferinde sona geldiği iddia edildi

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cuma günü Göztepe ile mücadele edecek Fenerbahçe, galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Malatyaspor maçında alınan galibiyet ile bütün camia rahat bir nefes aldı. Sezonun en iyi oyununun oynandığı maçtan sonra gözünü Göztepe'ye çeviren sarı-lacivertli ekipte hazırlıklar yapılan neşeli idmanlarla devam ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi ile kadroda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de Reyes'in ardından sırada Islam Slimani var. Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takasla ya da takassız göndermek istediği Cezayirli futbolcu için gelen teklifler değerlendirme aşamasında. Öte yandan yapılan idmanda takımla çalışmalara katılan Slimani, taktik çalışmada yer almadı.

CASTİLLO'DA SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Nicolas Castillo transferinde ise sona gelmiş durumda. Benfica'dan sarı-lacivertli renklere bağlanması planlanan 25 yaşındaki Şilili forvet oyuncusu için anlaşma sağlanmak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Castillo için 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.