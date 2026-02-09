Fenerbahçe'nin olaylı golcüsü Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran’ın yeni adresi belli oldu.
Sarı-lacivertli formayla beklentilerin altında kalan genç golcü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’e kiralandı.
Rus kulübü, 22 yaşındaki Kolombiyalı santrforun sezon sonuna kadar takıma katıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
Jhon Duran is a Zenit player!— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026
The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.
Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0
