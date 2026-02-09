SPOR

Fenerbahçe'nin olaylı golcüsü Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe’nin sezon başında Al Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran’ın yeni adresi Zenit oldu. Rus ekibi, 22 yaşındaki Kolombiyalı forveti sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 gol ve 2 asist üreten genç oyuncu, sezonun kalanında Zenit için sahaya çıkacak.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran’ın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli formayla beklentilerin altında kalan genç golcü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’e kiralandı.

Rus kulübü, 22 yaşındaki Kolombiyalı santrforun sezon sonuna kadar takıma katıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

