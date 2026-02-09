SPOR

SON DAKİKA | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı! Canlı yayındaki iddiaları olay olmuştu

Son dakika haberi: Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Toroğlu'nun dün akşamki canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili dile getirdiği iddialar gündem olmuştu.

Devrim Karadağ

Son dakika: Dün akşamki canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili gündem yaratan iddiayı dile getiren spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiası bakımından re’sen soruşturma işlemine başlanmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dün akşamki Sözcü TV canlı yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Toroğlu, "Dursun Özbek, Federasyon Başkanı ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? Sakın aramızda konuşulanı açıklama dedi. Ben onu şöyle duydum doğru mu bilmiyorum, Federasyon Başkanına diyor ki Dursun başkan biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor." iddiasında bulundu.

SON DAKİKA | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı! Canlı yayındaki iddiaları olay olmuştu 2

Toroğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem yarattı.

