Fenerbahçe'nin Onyekuru hamlesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Sarı Laicvertli takım transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi ve görüşmeler başladı.Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak takımın kurulması adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Transferlere birlikte karar veriyoruz. Yeni hocamız da fikrini söylüyor." sözlerinin ardından Fenerbahçe transfere hız verdi."Hatalarımızdan ders çıkardık" şeklinde konuşan başkan Koç, yılın transfer hamlesi için Belözoğlu'na tam yetki verdi.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tribünde yer alacak sportif direktör Belözoğlu, transfere çok hızlı girmişti.Emre Belözoğlu transfer dönemine henüz girilmediği dönemde ezeli rakibine yılın çalımını atarak sportif direktörlük kariyerine başlamıştı.Galatasaray ile ön protokol imzalayan fakat Fenerbahçe'nin teklifi sonrası kararını değiştiren Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı terletecek.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak girdi.Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 'Fatih Terim'in prensi' olarak nitelendirilen eski Galatasaraylı yıldız için görüşmelere şimdiden başladı.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla görüşmelere başlaması Galatasaray cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'nin bu hamlesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i deyim yerindeyse çıldırttı.
Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.
Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Cevap verdi!
İki yıllık imzayı attı
Manoel Messias bilmecesi
Şok istifa! Abdurrahim Albayrak bırakıyor...
Trabzonspor yenilmezlik serilerini bıraktı
Chuba Akpom için görüşmelere başlandı
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
''Çirkin bir maç oynadık''
Kamerun'dan kötü haber!
Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!
Galatasaray'da kritik toplantı
Serie A'da kulüplerden flaş istek
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Okuyucu Yorumları 2 yorum