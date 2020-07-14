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Fenerbahçe'nin Onyekuru hamlesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 32. hafta maçları da sona ererken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray Şampioynlar Ligi hayallerine nokta koydular. İki ekip de alınan kötü sonuçların ardından ilk 4'ün arkasında kaldı. Gözünü gelecek sezona diken Fenerbahçe'den, Galatasaray'ı şoke edecek bir transfer hamlesi daha geldi. İşte Kanarya'nın Fatih Terim'in 'prensine' yaptığı o teklif...

Fenerbahçe'nin Onyekuru hamlesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Sarı Laicvertli takım transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi ve görüşmeler başladı.Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak takımın kurulması adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Transferlere birlikte karar veriyoruz. Yeni hocamız da fikrini söylüyor." sözlerinin ardından Fenerbahçe transfere hız verdi."Hatalarımızdan ders çıkardık" şeklinde konuşan başkan Koç, yılın transfer hamlesi için Belözoğlu'na tam yetki verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tribünde yer alacak sportif direktör Belözoğlu, transfere çok hızlı girmişti.Emre Belözoğlu transfer dönemine henüz girilmediği dönemde ezeli rakibine yılın çalımını atarak sportif direktörlük kariyerine başlamıştı.Galatasaray ile ön protokol imzalayan fakat Fenerbahçe'nin teklifi sonrası kararını değiştiren Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı terletecek.

ONYEKURU HAMLESİ TERİM'İ ÇILDIRTTI!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak girdi.Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 'Fatih Terim'in prensi' olarak nitelendirilen eski Galatasaraylı yıldız için görüşmelere şimdiden başladı.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla görüşmelere başlaması Galatasaray cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'nin bu hamlesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i deyim yerindeyse çıldırttı.

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
terim çıldırırken yanındamıyıdnız adam niye çıldırsın fenerliler utansın gsnin artıklarını topluyor rodrigez gibi yakında gomiside alırlar:D
kalsın yerinde.
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