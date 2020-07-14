Fenerbahçe'nin Onyekuru hamlesi Fatih Terim'i çılgına çevirdi

Sarı Laicvertli takım transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi ve görüşmeler başladı.Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak takımın kurulması adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Transferlere birlikte karar veriyoruz. Yeni hocamız da fikrini söylüyor." sözlerinin ardından Fenerbahçe transfere hız verdi."Hatalarımızdan ders çıkardık" şeklinde konuşan başkan Koç, yılın transfer hamlesi için Belözoğlu'na tam yetki verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tribünde yer alacak sportif direktör Belözoğlu, transfere çok hızlı girmişti.Emre Belözoğlu transfer dönemine henüz girilmediği dönemde ezeli rakibine yılın çalımını atarak sportif direktörlük kariyerine başlamıştı.Galatasaray ile ön protokol imzalayan fakat Fenerbahçe'nin teklifi sonrası kararını değiştiren Mert Hakan Yandaş, önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı terletecek.

ONYEKURU HAMLESİ TERİM'İ ÇILDIRTTI!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak girdi.Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 'Fatih Terim'in prensi' olarak nitelendirilen eski Galatasaraylı yıldız için görüşmelere şimdiden başladı.Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla görüşmelere başlaması Galatasaray cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe'nin bu hamlesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i deyim yerindeyse çıldırttı.