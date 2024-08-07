Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya ilk tepki! 'O geldi de böyle oldu diyebileceğimiz bir şey yok...'

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Lille deplasmanında sarı lacivertlilerin en büyük mutluluğu Saint Maximin'in performansıydı! Yıldız kanat oyuncusu, fizik olarak güçlenince takıma ne kadar çok katkı vereceğini göstermiş oldu. Edin Dzeko ise kaçırdığı gollerle tepki çekti. İşte maç sonu yorumları...

'FENERBAHÇE RÖVANŞTA FAVORİ!'

Takvim Gazetesi'nden İlker Yağcıoğlu, 'Dün akşam son dakikada gelen gol haliyle moralleri bozdu ama Fenerbahçe rövanşta turu geçecektir. Bu gücü de kalitesi de var. Kadıköy'deki atmosferle Lille'nin genç oyuncularının başı dönecektir.

MOURİNHO'YA ELEŞTİRİ: O GELDİ BÖYLE OLDU DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK

Sabah Gazetesi'nden Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yediği ilk golü komik olarak nitelendirirken Livakovic'in Fenerbahçe'yi ayakta tutan ve takımı sahda tutan isim olduğunu belirtti. Gürcan Bilgiç, 'Mourinho imza atarken daha hızlı oynamalıyız demişti. Maximin hariç kadro geçen seneden, sahadaki oyuncular bırakın daha hızlıyı daha yavaş bölümündeler. Sahaya baktığımızda Mourinho geldi, böyle oldu' diyebileceğimiz bir şey yok' dedi.

ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN HEDEFİNDE TADİC VE DZEKO VAR

Ömer Üründül de Tadic, Dzeko ve Maximin'in fizik olarak yetersiz olduğundan bahsederken Maximin'in güçlenince Fenerbahçe'ye büyük katkı vereceğini aktardı. Lille takımının genç bir takım olduğunu söyleyen Ömer Üründül, fizik olarak da Fenerbahçe'den öndeler bu nedenle rövanş zor olacak dedi.

Öte yandan geçen sezonun devre arasında Milan'dan transfer edilen Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic de Fenerbahçe taraftarının en çok tepki gösterdiği futbolcu oldu! Sosyal medyada TT olan Krunic hakkında 'Top almaktan saklanıyor', 'Sahada sadece yürüyor' yorumları yapıldı.