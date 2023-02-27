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Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya ağır ceza kapıda! Özür diledi ama federasyon çoktan harekete geçti...

27.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, İspanya La Liga’nın 23. haftasında evinde Osasuna’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın 90. dakikasında kırmızı kart gören eski Galatasaraylı Fernando, maçın hakemine galiz küfürler kullandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya ağır ceza kapıda! Özür diledi ama federasyon çoktan harekete geçti...
Fernando Reges

Fernando Reges

BRE Brezilya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sevilla
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Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda eşleştiği Sevilla, La Liga’nın 23. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, gol düellosuna sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada David Garcia, 68. dakikada Fernando (kendi kalesine) ve 85. dakikada Abdessamed Ezzalzouli kaydetti. Sevilla’nın gollerini ise 63. dakikada Nemanja Gudelj ve 78. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Ev sahibi ekipte Fernando 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Sevilla, ligde topladığı 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi. Sevilla, La Liga’da önümüzdeki hafta deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol ekibi, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

AĞIR CEZA KAPIDA!

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İspanya Futbol Federasyonu, Fernando'ya ceza vermek için harekete geçti. Televizyondan duyulan küfürlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, maçın hakeminden özür diledi. Fernando'ya en az 5 maç ceza verilmesi bekleniyor.

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