Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatası

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Fenerbahçe arsaVev, Belçika temsilcisi OH Leuven ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin penaltı atışları sonucunda elendiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakem kararı maça damga vurdu.
Mücadelenin uzatma bölümü oynanırken karşılaşmanın hakemi Elena Gobjila, sürenin bittiğini düşünerek bitiş düdüğünü çaldı.
Erken gelen bitiş düdüğü sonrası yaşanan şaşkınlığın ardından dördüncü hakemin yanına giden Gobjila, yaptığı görüşmeyle hatasını fark etti. Dördüncü hakemin uyarısıyla maçı tekrar başlatan Moldovalı hakem, kalan sürenin oynanmasını sağladı.
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