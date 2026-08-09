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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatası

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe arsaVev'in OH Leuven'e penaltılar sonucu elendiği karşılaşmada eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Mücadelenin hakemi Elena Gobjila, uzatma bölümünde maçı erken bitirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatası
Emre Şen

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Fenerbahçe arsaVev, Belçika temsilcisi OH Leuven ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin penaltı atışları sonucunda elendiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakem kararı maça damga vurdu.

DÖRDÜNCÜ HAKEM UYARDI, MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatası 1

Mücadelenin uzatma bölümü oynanırken karşılaşmanın hakemi Elena Gobjila, sürenin bittiğini düşünerek bitiş düdüğünü çaldı.

Erken gelen bitiş düdüğü sonrası yaşanan şaşkınlığın ardından dördüncü hakemin yanına giden Gobjila, yaptığı görüşmeyle hatasını fark etti. Dördüncü hakemin uyarısıyla maçı tekrar başlatan Moldovalı hakem, kalan sürenin oynanmasını sağladı.

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fenerbahçe şampiyonlar ligi
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