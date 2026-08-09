FIFA'da Gianni Infantino skandalı! Gece yarısı resmi açıklama geldi...

FIFA Dünya Kupası'nın yatırımcılarla paylaşılması planı ve beraberinde getirdiği tartışmalar futbol gündemini meşgul ederken, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

TELEGRAPH'IN SKANDAL İDDİASI

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Gianni Infantino'nun UEFA Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşadığı öne sürüldü. Söz konusu haberde, kadının MBA yüksek lisans masraflarının UEFA tarafından karşılandığı ve görevinden ayrılırken kendisine altı haneli tazminat ödendiği iddia edildi.

FIFA'DAN GECE YARISI SERT AÇIKLAMA

Ortaya atılan iddiaların ardından FIFA, gece yarısı resmi bir bildiri yayımlayarak haberlerin asılsız olduğunu ve Başkan Infantino'yu yıpratmaya yönelik planlı bir çaba yürütüldüğünü açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son haberlerde, FIFA ve Başkanı hakkında temelsiz iddialar ve açıkça yalan olduğu kanıtlanmış beyanlar yer almaktadır. Spekülasyon ve ima, gerçek olarak sunulmamalıdır; tekrarlama bir iddiayı doğru kılmaz."

"Bazılarının FIFA'yı ve Başkanını baltalamak için planlı ve devam eden bir çaba içinde olduğu giderek daha belirgin hale gelmektedir. FIFA Üye Federasyonlarının desteğine sahip olmayanlar, FIFA'nın yerleşik demokratik süreçleri aracılığıyla elde edemeyecekleri şeyi itham, ima veya yanlış bilgi yoluyla elde etmeye çalışmamalıdır."

"FIFA, meşru incelemeleri memnuniyetle karşılar. Ancak inceleme, gerçekleri çarpıtma, temelsiz iddiaları büyütme veya ilerlemeyi baltalamak için tasarlanmış dikkat dağıtıcı unsurlar üretme lisansı değildir. Haberler yanlış veya yanıltıcı olduğunda, FIFA bunu doğrudan ve kararlı bir şekilde sorgulayacaktır."