Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmıştı. Elemeleri geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu:
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
Benfica
Club Brugge
Rangers / Panathinaikos
Feyenoord
1'inci torba: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona
2'inci torba: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt
3'üncü torba: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya
4'üncü torba: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao.
Kuraya 4. torbadan dahil olacak Galatasaray, her torbadan 2 takımla toplamda 8 takımla maç oynayacak. 4 maç iç sahada 4 maç ise deplasmanda oynanacak.
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