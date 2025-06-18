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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ligi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Emre Şen

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmıştı. Elemeleri geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu:

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

Benfica
Club Brugge
Rangers / Panathinaikos
Feyenoord

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

1'inci torba: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona

2'inci torba: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt

3'üncü torba: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya

4'üncü torba: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao.

Kuraya 4. torbadan dahil olacak Galatasaray, her torbadan 2 takımla toplamda 8 takımla maç oynayacak. 4 maç iç sahada 4 maç ise deplasmanda oynanacak.

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fenerbahçe şampiyonlar ligi
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