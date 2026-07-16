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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda bir sonraki turda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Emre Şen

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Avrupa arenası yolculuğundaki muhtemel rotası şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakması halinde, 3. eleme turunda karşı karşıya gelebileceği potansiyel rakipler netlik kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 1

Yapılan değerlendirmeler ve kura prosedürüne göre, temsilcimizin turu geçmesi durumunda eşleşebileceği takımlar arasında Belçika'dan Union SG, Çekya'dan Sparta Prag ve Hollanda ekibi NEC Nijmegen yer alıyor. Bu zorlu takımların yanı sıra Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoçya ekibi Hearts arasında oynanacak olan eşleşmenin galibi de sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki muhtemel rakiplerinden biri olacak.

ÖNCELİK GORNIK ZABRZE ENGELİ

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 2

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında gruplara kalma yolunda hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular, öncelikle 2. eleme turundaki rakipleri Gornik Zabrze'yi geçerek adını bir üst tura yazdırmaya ve bu zorlu rakiplerden biriyle kozlarını paylaşmaya odaklanmış durumda.

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fenerbahçe şampiyonlar ligi
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