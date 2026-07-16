Mauro Icardi'nin vedası sosyal medyayı yıktı! Galatasaray taraftarı ikiye bölündü

Galatasaray'da son dönemin en büyük ayrılık acısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılması, sosyal medyayı adeta birbirine kattı. Kararın resmiyet kazanmasının ardından X ve Instagram başta olmak üzere tüm platformlarda sarı-kırmızılı futbolseverler arasında büyük bir fikir ayrılığı baş gösterdi.

"AŞKIN OLAYIM" DEVRİ BİTTİ: GİDİŞİNE AĞLAYANLAR YASTA

Icardi’nin gidişini kabullenemeyen ve büyük bir üzüntü yaşayan taraftarlar, yıldız oyuncunun ayrılığı sonrası duygusal anlar yaşıyor. Gazeteci Uğur Karakullukçu'nun Icardi'nin ayrılığı sonrası ağladığı video sosyal medyada gündem oldu. Bu kesim, yıldız oyuncunun sakat sakat, iğneyle sahaya çıktığı maçları hatırlatarak onun takıma olan bağlılığının parayla ölçülemeyeceğini savunuyor. Kadroda Victor Osimhen gibi bir dünya yıldızı bulunsa dahi, Icardi'nin taraftarla kurduğu bağın ve sahada yarattığı sinerjinin yerinin kolay kolay doldurulamayacağını belirtenlerin sayısı bir hayli fazla.

"YENİ BİR SAYFA ŞARTTI": AYRILIĞA SEVİNENLER NE DİYOR?

Madalyonun diğer yüzünde ise bu ayrılığın Galatasaray'ın geleceği için en doğru karar olduğunu savunan daha realist bir kitle yer alıyor. Ayrılığı destekleyen taraftarlar, Icardi'nin yüksek yıllık maliyetinin kulüp bütçesini fazlasıyla zorladığını ve artık yaşlanan bir oyuncu yerine geleceğe yönelik daha dinamik yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca Arjantinli yıldızın son dönemde özellikle saha dışı olaylarla ve özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelmesinin takıma zarar verdiğini savunanların sayısı da azımsanmayacak derecede fazla.

Sarı-kırmızılı camiada Icardi sonrası fırtına dinmezken, yönetimin bu boşluğu genç ve dinamik isimlerle doldurarak taraftarın tepkisini dindirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.