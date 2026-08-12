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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Lyon oldu. Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup eden Fransız ekibiyle ilk maç 18 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertliler turu geçerse 17 yıl sonra Devler Ligi'ne dönecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Fransız ekibi, 3. Eleme Turu rövanşında Sparta Prag'ı 3-0 mağlup ederek tur atladı ve sarı-lacivertlilerin karşısına çıktı.

LYON'DAN FARKLI GALİBİYET

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 1

İlk karşılaşmada Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Lyon, kendi sahasındaki rövanşta üstün bir oyun ortaya koydu. Fransız ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükseldi.

Lyon'un galibiyetinde golleri Ernest Nuamah, Ashley Maitland-Niles ve Tyler Morton kaydetti. Ev sahibi ekip adına ilk gol 20. dakikada gelirken, Ashley Maitland-Niles 66. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tyler Morton ise 72. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

SPARTA PRAG 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 2

Sparta Prag'ın işi karşılaşmanın 34. dakikasında zorlaştı. Çekya temsilcisinin savunma oyuncusu Adam Sevinsky, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan Sparta Prag karşısında baskısını artıran Lyon, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 3

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da gerçekleştirilecek.

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