Fenerbahçe'ye elendikleri maçın ardından beklenmedik kehanet!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'ye iki maçta da mağlup olan Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk maçta sahasında 2-0 mağlup olan Avusturya ekibi, rövanşta da Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sturm Graz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

"İLK GOL OYUNU BİTİRDİ"

Liebenau Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Ingolitsch, takımının performansından memnun olduğunu ancak alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtti.

"Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum."

İngolitsch, özellikle gol bulmaları halinde karşılaşmanın farklı bir noktaya taşınabileceğini ifade ederken, takımının Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"GELECEK EŞLEŞMEDE..."

Fenerbahçe'nin play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak olmasına da değinen Sturm Graz Teknik Direktörü, sarı-lacivertlilerin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

"Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı."

Avusturyalı teknik adam, hakem yönetiminden memnun olmadığını belirtirken, buna rağmen iki karşılaşmanın genelinde daha üstün olan tarafın Fenerbahçe olduğunu kabul etti.