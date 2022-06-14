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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte o 2 takım...

14.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyacanı başladı. Devler Ligi'nde 1. eleme turu sonrası Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı 2. eleme turu kuraları ise çarşamba günü çekilecek. Sarı-lacivertli taraftarların büyük merakla beklediği o an geldi çattı. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte farklı bir hava yakalayan Fenerbahçelilerin tek amacı turu geçip yoluna devam etmek. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte o 2 takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

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Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

İLK MAÇLAR 19-20 TEMMUZ

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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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