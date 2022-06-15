Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibini bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında öğrendi. Heyecan dolu maçlar öncesinde binlerce Fenerbahçeli futbolsever, kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarını Temmuz ayında oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi sonucunda, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

FENERBAHÇE-DYNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimlerinin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu. Bu eşleşmenin belirlenmesinin ardından Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı merak edildi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

