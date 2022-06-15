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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?

15.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe bu yıl Süper Ligi ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğu merak edilmeye başladı. Bugün yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibini bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında öğrendi. Heyecan dolu maçlar öncesinde binlerce Fenerbahçeli futbolsever, kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarını Temmuz ayında oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi sonucunda, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

FENERBAHÇE-DYNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuru çekimlerinin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev oldu. Bu eşleşmenin belirlenmesinin ardından Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı merak edildi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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