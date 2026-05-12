Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Dev eşleşmeler kapıda

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Süper Ligi 2.sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme turlarını geçmesi gereken Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu. Celtic’ten Lyon’a, Sporting’den Sparta Prag’a kadar Avrupa’nın dişli ekipleri sarı-lacivertlilerin grubun kapısını açması için geçmesi gereken engeller arasında yer alıyor.
Türkiye Süper Ligi’nde sezonun sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa arenasına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak olan Fenerbahçe'yi, grup aşamasına kadar oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. İşte o turlar ve sarı-lacivertlilerin eşleşebileceği ekipler:
Fenerbahçe, Avrupa macerasına 2. Eleme Turu ile başlayacak. Bu turda seri başı olması beklenen temsilcimizin karşısına çıkabilecek ilk rakipler şunlar:
Celtic (İskoçya)
Sturm Graz (Avusturya)
Gornik Zabrze (Polonya)
İkinci turu geçmesi halinde Fenerbahçe’yi daha sert bir kura bekliyor. 3. Eleme Turu’nda Avrupa’nın yükselen değerleri temsilcimizin radarına giriyor:
Union SG (Belçika)
PAOK (Yunanistan)
Sparta Prag (Çekya)
Twente (Hollanda)
Finalden önceki son durak olan Play-Off turu, adeta küçük bir grup aşaması niteliğinde. Fenerbahçe, Devler Ligi gruplarına kalabilmek için bu turda Avrupa'nın devlerinden birini saf dışı bırakmak zorunda kalabilir:
Sporting CP (Portekiz)
Olympique Lyon (Fransa)
Okuyucu Yorumları 0 yorum