SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor

Galatasaray'da hedef Virgil van Dijk! Üst üste 4. şampiyonluk sonrası gelirleri tavan yapan Cimbom, Liverpool'un efsanesini kadrosuna katmak için operasyonu başlattı.

Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor
Burak Kavuncu
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolunun son yıllardaki tartışmasız en başarılı takımlarından olan Galatasaray, başarılarla dolu sezonu yeni bir "çilek" transferiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen ile yakaladığı dünya çapındaki şöhreti sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, gözünü Premier Lig’in simge ismi Virgil van Dijk’a dikti.

YENİ DÜNYA BOMBASI VAN DIJK! GALATASARAY’DAN LIVERPOOL’UN SİMGESİNE KANCA

Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor 1

Üst üste 4. kez şampiyon olarak gelirlerini tavan yaptıran Galatasaray, transferde yine sınırları zorluyor. Okan Buruk’un listesinin başında yer alan Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk için görüşmeler başladı. Hollandalı yıldızın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRMEK İSTİYOR!

Galatasaray, Dünya Kupası başlamadan önce Virgil van Dijk'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek'in bir hayali var. Van Dijk tek isim değil, Antonio Rüdiger de çok beğendiği isimlerden bir tanesi. Savunma hattına dünyaca ünlü bir yıldız eklemeyi planlıyor. Galatasaray'ın isteği Dünya Kupası öncesi bitirmek ama oyuncunun beklentisi Dünya Kupası sonrası masaya oturmak.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN "SAVUNMA BAKANI"

Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor 3

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, savunmanın liderliğini dünya çapında bir isme teslim etmek istiyor. 34 yaşındaki Hollandalı dev stoperin, Galatasaray’ın projesine ve Şampiyonlar Ligi faktörüne olumlu yaklaştığı, taraflar arasındaki temasların sıklaştığı öğrenildi.

KASA DOLDU, HEDEF ZİRVE

Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor 4

Üst üste gelen 4 şampiyonluk sonrası ticari gelirleri ve yayın hakları tavan yapan Cim-Bom, finansal gücünü bu tarz elit transferler için kullanacak. Van Dijk hamlesiyle sadece savunmayı güçlendirmek değil, aynı zamanda dünya futbol kamuoyunda Galatasaray markasını bir kez daha zirveye taşımak hedefleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan gözünü Galatasaray’a dikti! Yıldız ismi istiyor...Arda Turan gözünü Galatasaray’a dikti! Yıldız ismi istiyor...
Jhon Duran'a Galatasaray sürprizi! Okan Buruk kararını verdiJhon Duran'a Galatasaray sürprizi! Okan Buruk kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
transfer Dursun Özbek Liverpool galatasaray Liverpool Van Dijk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.