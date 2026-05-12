Galatasaray’dan yılın transferi! Virgil van Dijk aslan oluyor

Türk futbolunun son yıllardaki tartışmasız en başarılı takımlarından olan Galatasaray, başarılarla dolu sezonu yeni bir "çilek" transferiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen ile yakaladığı dünya çapındaki şöhreti sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, gözünü Premier Lig’in simge ismi Virgil van Dijk’a dikti.

YENİ DÜNYA BOMBASI VAN DIJK! GALATASARAY’DAN LIVERPOOL’UN SİMGESİNE KANCA

Üst üste 4. kez şampiyon olarak gelirlerini tavan yaptıran Galatasaray, transferde yine sınırları zorluyor. Okan Buruk’un listesinin başında yer alan Liverpool’un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk için görüşmeler başladı. Hollandalı yıldızın Cimbom'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRMEK İSTİYOR!

Galatasaray, Dünya Kupası başlamadan önce Virgil van Dijk'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek'in bir hayali var. Van Dijk tek isim değil, Antonio Rüdiger de çok beğendiği isimlerden bir tanesi. Savunma hattına dünyaca ünlü bir yıldız eklemeyi planlıyor. Galatasaray'ın isteği Dünya Kupası öncesi bitirmek ama oyuncunun beklentisi Dünya Kupası sonrası masaya oturmak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN "SAVUNMA BAKANI"

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, savunmanın liderliğini dünya çapında bir isme teslim etmek istiyor. 34 yaşındaki Hollandalı dev stoperin, Galatasaray’ın projesine ve Şampiyonlar Ligi faktörüne olumlu yaklaştığı, taraflar arasındaki temasların sıklaştığı öğrenildi.

KASA DOLDU, HEDEF ZİRVE

Üst üste gelen 4 şampiyonluk sonrası ticari gelirleri ve yayın hakları tavan yapan Cim-Bom, finansal gücünü bu tarz elit transferler için kullanacak. Van Dijk hamlesiyle sadece savunmayı güçlendirmek değil, aynı zamanda dünya futbol kamuoyunda Galatasaray markasını bir kez daha zirveye taşımak hedefleniyor.