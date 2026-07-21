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Fenerbahçe'nin sattığı Youssef En-Nesyri'ye sürpriz talip! Transferde maaş engeli

Geçtiğimiz şubat ayında Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri için ülkesinden sürpriz bir hamle geldi. Fas ekibi MAS Fes, yıldız golcüyü kadrosuna katmak adına girişimde bulunurken, transferin önündeki tek pürüz oyuncunun yüksek maaşı oldu.

Fenerbahçe'nin sattığı Youssef En-Nesyri'ye sürpriz talip! Transferde maaş engeli
Emre Şen

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a gönderdiği Youssef En-Nesyri için transfer piyasasını hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın aktardığı habere göre; Fas temsilcisi MAS Fes, 29 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla resmi temaslara başladı.

"MEVCUT MAAŞINI ÖDEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Transfer girişimlerini doğrulayan MAS Fes Yönetim Kurulu Üyesi Abdelhak El Marrakchi, Faslı santrforun transfer sürecindeki kilit noktayı açıkladı. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da kazandığı yüksek yıllık ücretin kulüp bütçesini aştığını belirten El Marrakchi, "Al-Ittihad'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için görüşmeler yapıldı ancak şu ana kadar oyuncunun maaşı anlaşmayı engelliyor. Suudi Profesyonel Ligi'ndeki mevcut maaşını ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIK YAPARSA İMZA ATILACAK

Faslı yöneticinin açıklamalarında, transferin gerçekleşmesinin tamamen En-Nesyri'nin takınacağı tavra bağlı olduğu vurgulandı. 29 yaşındaki golcünün mevcut maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi halinde bu imzaların atılabileceği belirtildi.

Al-Ittihad forması altında bugüne kadar tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, skora 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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