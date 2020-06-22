Fenerbahçe'nin serileri altüst oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya yenilerek, uzun yıllardır üstünlük kurduğu bir rakibine karşı bu unvanını kaybetti. Başkan Ali Koç yönetiminde sezon başında büyük hedefleri olan ve şampiyonluk kovalayan Kanarya, olumsuz anlamda 4 istatistiğe imzasını attı, tarihin değişmesine neden oldu.
Bu sezon ki Fenerbahçe, Kayserispor'la ilk yarıda deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve bu Kayseri'nin o ana kadar ligdeki ilk galibiyeti olmuştu. Daha sonra Sarı- Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik unvanı da bu sezon tarihe gömüldü. Sarı-Kırmızılılar, Fener'i 3-1 yenerek kendisi adına kâbusa son vermiş oldu.
Bu kez salgın sonrası Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, Kanarya'yı 3-1'le geçerek, 23 yıl sonra rakibinin sahasında ilk galibiyetini elde etti. Pazar akşamı da bir ilk yaşandı. Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa, daha sonra oynanan 14 karşılaşmanın 12'sini kaybederken, 2'sinde berabere kalmıştı. Ama Paşa da Fenerbahçe'ye acımadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak, tam 2822 gün sonra Fenerbahçe karşısında kazanmayı başardı.
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