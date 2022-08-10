Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi belli oldu! O isim yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile Avrupa listesinde daha önce ismi yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİLERİN 23 KİŞİLİK SLOVACKO KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

“Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.”



