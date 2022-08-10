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Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi belli oldu! O isim yok

10.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’da karşılaşacağı Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı. Jorge Jesus geçtiğimiz mücadelede ilk 11'de başlattığı Miha Zajc'ı rövanş mücadelesi kadrosuna dahil etmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi belli oldu! O isim yok
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile Avrupa listesinde daha önce ismi yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİLERİN 23 KİŞİLİK SLOVACKO KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

joj

“Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.”


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Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc fenerbahçe slovacko zajc
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