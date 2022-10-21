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Fenerbahçe'nin süper yıldızı ayrılıyor mu? "Real Madrid'e gitmek istiyorum"

21.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna kattığı eski Beşiktaşlı Michy Batshuayi, verdiği bir röportajda Fenerbahçe kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini dile getiren Belçikalı golcünün hayalini açıkladığı kısım Sarı-Lacivertli taraftaralar arasında tartışma yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin süper yıldızı ayrılıyor mu? "Real Madrid'e gitmek istiyorum"
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesinin ardından Chelsea'ye geri dönen sonrasında transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'ye 3.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi Sarı-Lacivertli formayla takımını sırtlamaya devam ederken, şimdiden taraftarların sevgilisi olmuş durumda.

"İSTANBUL RÜYA GİBİ"

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Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar 8 maça çıkan Batshuayi sahada kaldığı 288 dakikada takımına 5 gol katkısı sağlarken, adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Sözcü'ye verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, "Ben ve ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'de çok mutluyuz. İstanbul rüya gibi…" ifadelerini kullandı.

"CONTE İLE JESUS BENZİYOR"

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Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus hakkında da konuşan Batshuayi “Beni en çok etkileyen teknik direktör Conte. Conte ile Jesus birbirlerine çok benziyorlar. İki teknik adam da işlerinde çok ciddiler, fazlasıyla talepkarlar, organize takım kurmayı hedefliyorlar." şeklinde konuştu.

TARAFTARLARI KORKUTTU

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Takıma katılmasından bu yana geçen kısa sürede taraftarın sevgili olan 'Batsman' lakaplı Batshuayi'nin röportajı sorusunda hayalini açıkladığı an ise Sarı-Lacivertli taraftarları pek de mutlu etmedi.

'AYRILIK SİNYALİ'

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Golcü oyuncu hayalini "Rüyam Real Madrid forması giymekti. Henüz o rüyama ulaşamadım." ifadelerini kullanırken sosyal medyada bu açıklaması taraftarlar arasında 'Ayrılmak mı istiyor?' tartışmalarına neden oldu.

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