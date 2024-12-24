Fenerbahçe'nin Talisca'ya ödeyeceği para belli oldu! Hem bu sezon hem de seneye...

Fenerbahçe ile Talisca flörtü mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertliler hem Al Nassr ile hem de Talisca ile anlaşma sağladı.

MAAŞIN YARISINI ÖDEYECEKLER

Oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin kasasından önümüzdeki 6 ay için 6 milyon Euro çıkacak.

SEZON SONU ZORUNLU SATIN ALMA

Fenerbahçe, Talisca'yı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olan 5 milyon Euro bedelle kadrosuna katacak. Fenerbahçe, Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'nun üstünde para kazanacak.