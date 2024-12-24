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Fenerbahçe'nin Talisca'ya ödeyeceği para belli oldu! Hem bu sezon hem de seneye...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 11:14
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Talisca'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uzun uğraşlar sonucu anlaşmaya varılan bu transferin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Talisca'ya ödeyeceği para belli oldu! Hem bu sezon hem de seneye...
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe ile Talisca flörtü mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertliler hem Al Nassr ile hem de Talisca ile anlaşma sağladı.

MAAŞIN YARISINI ÖDEYECEKLER

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Oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin kasasından önümüzdeki 6 ay için 6 milyon Euro çıkacak.

SEZON SONU ZORUNLU SATIN ALMA

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Fenerbahçe, Talisca'yı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olan 5 milyon Euro bedelle kadrosuna katacak. Fenerbahçe, Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'nun üstünde para kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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