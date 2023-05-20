Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Jorge Jesus'tan başkana Galatasaray örneği! Taraftarı bu kez çok kızdırdı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından takibini sürdüren Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı taraftarlarına hediye etmek istiyor. Yeni sezon için de çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler'de en büyük belirsizlik Jorge Jesus konusunda yaşanıyor.

JORGE JESUS KALACAK MI?

Sezon sonunda Portekizli hocanın sözleşmesi sona ererken Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Başkan Ali Koç ve ekibi Jesus ile yola devam etmek isterken, Jesus cephesinden konuyla alakalı henüz net bir açıklama gelmiş değil.

GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERDİ

GOAL'un haberine göre, Jorge Jesus takımı kurarken birkaç isim istedi ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizlinin istediği ana oyuncuları getirmedi. Bunun üzerine Jorge Jesus, Galatasaray'ın transferlerini örnek göstererek, yapılan transferleri Sarı-Kırmızılılar'ın hamleleriyle karşılaştırarak eleştirdi.

'GÖNDERİLSİN'

Bu durum sosyal medyada tepkilere neden olurken bazı taraftarlar Jorge Jesus ile sözleşme yenilenmemesi ve takımdan gönderilmesi yönünde görüş beyan etti.

KARAR SEZON SONU

Jesus için son günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı iddiaları konuşulurken tecrübeli çalıştırıcının teklifleri sezonun tamamlanmasının ardından değerlendireceği de gelen bilgiler arasında.

