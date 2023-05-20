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Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Jorge Jesus'tan başkana Galatasaray örneği! Taraftarı bu kez çok kızdırdı

20.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün tamamlanmasına oldukça az bir süre kaldı. Kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız verirken şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik teknik direktör konusunda yaşanıyor. Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek Jorge Jesus'un geleceği konusunda henüz net bir gelişme yaşanmazken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Jorge Jesus'tan başkana Galatasaray örneği! Taraftarı bu kez çok kızdırdı

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından takibini sürdüren Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı taraftarlarına hediye etmek istiyor. Yeni sezon için de çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler'de en büyük belirsizlik Jorge Jesus konusunda yaşanıyor.

JORGE JESUS KALACAK MI?

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Sezon sonunda Portekizli hocanın sözleşmesi sona ererken Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Başkan Ali Koç ve ekibi Jesus ile yola devam etmek isterken, Jesus cephesinden konuyla alakalı henüz net bir açıklama gelmiş değil.

GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERDİ

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GOAL'un haberine göre, Jorge Jesus takımı kurarken birkaç isim istedi ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizlinin istediği ana oyuncuları getirmedi. Bunun üzerine Jorge Jesus, Galatasaray'ın transferlerini örnek göstererek, yapılan transferleri Sarı-Kırmızılılar'ın hamleleriyle karşılaştırarak eleştirdi.

'GÖNDERİLSİN'

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Bu durum sosyal medyada tepkilere neden olurken bazı taraftarlar Jorge Jesus ile sözleşme yenilenmemesi ve takımdan gönderilmesi yönünde görüş beyan etti.

KARAR SEZON SONU

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Jesus için son günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı iddiaları konuşulurken tecrübeli çalıştırıcının teklifleri sezonun tamamlanmasının ardından değerlendireceği de gelen bilgiler arasında.

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