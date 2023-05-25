Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı sonrası sert açıklamalar!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupada ilk finalist olmayı başarırken, karşılaşmanın sonunda Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UMARIM FİNALDE..."

Mücadelenin ardından Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olduğunu kaydeden Portekizli hoca, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Umarım finalde, hangi stadyumda olursa olsun yine bu kadar Fenerbahçe taraftarı olur" dedi.

'ÇOK FAZLA MAÇ OYNANMADAN KAZANILDI'

Süper Lig yarışını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "2 maç var ve hala ligi kazanma imkanımız var. Bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Sezon sonu şampiyon biz olsak da, düşüncemi değiştirmem. Çok fazla maç, sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Sezon içine baktığımızda, belki de en iyi dönemimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR HEYECANLA GELDİM ANCAK...'

"Ben buraya gelirken büyük bir heyecanla geldim, kupalar kazanmaya geldim. Başkanımız da beni bu sebeple getirdi. 2 kupa var, 2 kupada da şansımızı devam ettiriyoruz. Ancak Türk futbolunda şöyle bir problem var, şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2. ve 3. takım, Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. 2. ve 3. takımların en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken bir konu, bu ligde çok kaliteli oyuncular var."

