Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaştığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü Erol Bulut'u takımın başına getirmeyi planlayan sarı lacivertliler resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut'un yolculuk dönüşü yoğun olduğu gözlendi.

EŞİ RAHATSIZLANDI

Erol Bulut'un eşi, rahatsızlık yaşadığı için havaalanındaki ilk yardım bölümüne geçti. İlk müdahale yapılıyor.

VEDA ETMİŞTİ

Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Bulut, yaptığı açıklama ile Alanyaspor camiasına teşekkürlerini sunarak ayrılığı duyurmuştu.

"Değerli Basın Mensupları,

Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere

her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla,

2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik;

takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.

Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim.

Saygılarımla, Erol Bulut"