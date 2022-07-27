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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin nedenini açıkladı! ''İsmail'in gördüğü kırmızı kart...''

27.07.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin turu geçememesinin nedenini tecrübesizliğe bağlayan Jesus, "Tecrübe eksikliği elenmemizde belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin nedenini açıkladı! ''İsmail'in gördüğü kırmızı kart...''

Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu atan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"İSMAİL'İN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

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Jorge Jesus: "Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. 7 şutumuz vardı. Rakibimizin şutu yoktu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçın gidişatını değiştirdi. O anda takımımızın dengesi bozuldu. Yine de takımımız cesaretini korumaya devam etti. İsmail tecrübesiz bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne aldı. Takımımızda birçok oyuncu da ilk kez bu sahnedeydi." ifadelerini kullandı.

"ELENMEMİZ NEDENİ TECRÜBESİZLİK"

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Fenerbahçe'nin mağlup olup Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin nedenini açıklayan Jesus, "Tecrübe eksikliği elenmemizde belirleyici oldu. Çok koştuk ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yetmedi. 1 kişi eksik, 30 dakika daha oynamak çok zordu. Bu maçın skorunda belirleyici oldu. Ayrıca Dinamo Kiev mükemmel bir takım. Geçen sene Barcelona ve Bayern Münih de Dinamo Kiev'e karşı çok zorlandı. Ben takımımın performansından gururluyum." dedi.

EMRE MOR NEDEN OYUNDAN ALINDI?

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47' dakikada oyuna aldığı Emre Mor'u 77. dakikada sahadan alması hakkında sorulan soruya Jesus, "Emre Mor'un oyundan çıkması tamamen fiziksel. Oyuna girdikten 10 dakika sonra sorun yaşadı. Bekleri kaçırmaya başladı." ifadeleriyle cevap verdi.


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