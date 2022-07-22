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Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro kimdir? Joao Pedro nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

22.07.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıldız futbolcu imza sonrası yaptığı açıklamada "En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Peki Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro kimdir? Joao Pedro nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro kimdir? Joao Pedro nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından yeni bir maceraya atılan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Willian Arao transferleri resmiyete dökülmüştü. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler bir transferi daha bitirdi. Peki Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro kimdir? Joao Pedro nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETTİĞİ JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro 9 Mart 1992 tarihinde Ipatinga, Minas Gerais, Brezilya doğdu.

Joao Pedro, Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır.

JOAO PEDRO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başlayan futbolcu, daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.

Atletico Minero forması ile 2010 yılında 11 maça çıkan João Pedro, 2010-2012 sezonunda ise Palermo forması ile sadece 1 maçta forma giydi. 2011-2012 sezonunda Penarol kulübünde çıktığı 15 maçta 6 gol kaydetti.

2013-2014 sezonunda Portekiz ligi temsilcilerinden Estoril Praia'da 28 maça çıktı ve 9 gol attı. Cagliari'de en verimli sezonunu geçiren futbolcu 220 maça çıktı ve 73 gol kaydetti.

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