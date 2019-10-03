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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 4. Tur'da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu.

5.4.Tur'da Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor
Adanaspor - Diyarbekirspor
Altay - Görelespor
Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen
Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
Kırklarelispor - Ankaragücü
1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu
Eyüpspor - İH Konyaspor
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
İM. Kayserispor - Bayrampaşa
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor
Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare
Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Göztepe - Sivas Belediyespor

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Yukatel Denizlispor tur atladıYukatel Denizlispor tur atladı
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Galatasarayın rakibi Real Madrid :)
tarsus kolay rakibine acimaz..
ee yani psgde vardi galibiyete hasrez geziyosunz ezik ezik konusmalar nekadar maymun kisiliksin sen
Kanımda boğarım her türlü şutu En böyük Tarsus İdman Yordu:-)
@onemli_degil_1966 Kupa gören son Fenerbahçe taraftarları https://www.youtube.com/watch?v=GthqtFyIs_E
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