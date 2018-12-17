Zenit eski günlerini arıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.

Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.

SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.

Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.