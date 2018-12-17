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Zenit eski günlerini arıyor

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 17.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Rus ekibi Zenit, ligde 34 puanla zirvede yer alıyor. Mavi-beyazlıların en önemli silahı Artem Dyzuba olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Erokhin ve Driussi de takımın diğer önemli ayakları. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'i yakından tanıyalım...

Zenit eski günlerini arıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.

Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.

SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.

Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.

LİGİNDE LİDER

Zenit, 16 takımlı Rusya Premier Ligi'nde geride kalan 17 maç sonunda lider durumda bulunuyor.

Bu sezon şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Zenit, 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 34 puanla, Krasnodar'ın 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Sergei Semak'ın yaptığı Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek gruplara kaldı.

Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Zenit, kadrosunda önemli isimleri de bulunduruyor.

Mavi-beyazlı ekipte Rus forvet Artem Dzyuba ön plana çıkıyor. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan Dzyuba, takımının bu sezonki en golcü (11 gol) ismi oldu.

Zenit'in Arjantinli futbolcuları Sebastian Driussi, Matias Kranevitter, Emanuel Mammana, Leandro Paredes ve İtalyan oyuncu Claudio Marchisio, dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

Zenit'te geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Portekizli stoper Luis Neto da forma giyiyor.

ZENIT'İN 2 AY MAÇI YOK

Zenit, Rusya'da lige verilen ara nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasına kadar 2 ay resmi maç oynamayacak.

Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık'ta oynayan Zenit, 12 Şubat 2019'da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmaya kadar resmi müsabakaya çıkmayacak.

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RÖVANŞ SOĞUK HAVADA OYNANACAK

Fenerbahçe'yi Rusya'daki rövanş maçında oldukça soğuk bir hava bekliyor.

Zenit, maçlarını Saint Petersburg şehrinde 64 bin kapasiteli kentin ismini taşıyan statta oynuyor.

Rövanşın oynanacağı 21 Şubat tarihinde hava sıcaklığı Saint Petersburg şehrinde, eksi derecelerde oluyor. Şubat ayında bu şehirde hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor.

FENERBAHÇE YİNE RUS TAKIMLARIYLA EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, son 32 turunda üst üste 3. kez Rus takımlarıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova, 2016-2017'de de Krasnodar'la eşleşmişti. Fenerbahçe, Zenit'le eşleşerek bir kez daha son 32 turunda Rus takımlarıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'yı elemiş, Krasnodar'a elenmişti.

ZENIT TÜRK TAKIMLARIYLA BİR KEZ OYNADI

Zenit, tarihinde daha önce sadece bir kez Türk takımlarıyla maç yaptı.

UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç, 1-1 berabere sona ermişti.

Zenit, 13 yılı aşkın bir süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.

RUS TAKIMLARIYLA 5. KEZ EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 5. kez eşleşti.

Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, CSKA Moskova, Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Krasnodar'dan sonra bir diğer Rus ekibi Zenit'le de karşılaşacak.

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