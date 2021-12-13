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Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

13.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı lacivertlilerin Avrupa'daki rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Çekya ekiplerinden Slavia Prag oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olarak yer almadı.

İŞTE EŞLEMELER

O. Marsilya - Karabağ

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

FENERBAHÇE - Slavia Prag

FC Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor!Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor!
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