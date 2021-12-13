Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seribaşı olarak yer almadı.
O. Marsilya - Karabağ
PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv
FENERBAHÇE - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.
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